«Он был несемейным человеком»: Кравченко рассказала о неудачном браке с внуком Маяковского

Актриса Татьяна Кравченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом неудачном браке с художником-постановщиком Школы-студии МХАТ Владимиром Лавинским. Детей в этом браке не родилось.

«Я не знаю, точно внук он Маяковского или нет. Его отец был очень похож на Маяковского. Но он всегда утверждал, что внук поэта. Я с ним в институте познакомилась. У меня в те годы хватало комплексов. Он полюбил меня, как красивую и талантливую. Я сразу стала думать, что красотка. Он был очень обаятельный. Такой настоящий принц. Мы жили с его мамой и у меня с ней не сложились отношения». Татьяна Кравченко

Как отметила актриса, позже она поступила в «Ленком». «Началась другая жизнь в театре. В итоге мы расстались, но остались друзьями. С ним невозможно было не дружить. Детей у нас не было. Однажды я сказала, что беременна. Но он отправил меня на аборт. Сказал, что мне надо делать карьеру. Он был несемейный человек», — сказала актриса.

Напомним, что Татьяна Кравченко прославилась по роли Валюхи из сериала «Сваты». В 2002 году она стала Народной артисткой России.

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