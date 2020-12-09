Стала затворницей: старшая дочь Олега Табакова не поддерживает связь с мамой и братом

Старшая дочь покойного режиссера Олега Табакова Александра, которой в этом году исполнилось 54 года, уже много лет не общается со своей матерью актрисой Людмилой Крыловой и родным братом актером и ресторатором Антоном Табаковым. Женщина ведет крайне замкнутый образ жизни и на публике давно не появляется.

Интересно, что в театральном мире ходят слухи, якобы Александра спилась. Впрочем, никаких данных и тех, кто бы мог подтвердить эту крайне противоречивую информацию нет.

Отметим, что в 2018 году Александра не появилась на похоронах своего звездного отца. При жизни он не давал ей значимых ролей в театре, которые доставались, как правило, его второй жене актрисе Марине Зудиной. Отца дочь за это так и не простила. В отличие от брата. Он в последние годы общался с отцом и был на его похоронах, сообщает портал eg.ru.

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Напомним, что Александра Табакова появилась на свет в 1966 году. Наверное, самой значимой ее работой в кино следует признать роль в картине «Маленькая Вера».

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