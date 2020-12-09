«Пойдем, карапузы»: Костомаров запечатлелся с дочкой и сыном на Мальдивах

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина воспитывают двоих детей. Старшей дочке Насте в этом году исполнилось 9 лет. После ее рождения звездные родители расставались на некоторое время, но быстро поняли, что не могут друг без друга. Шесть лет назад олимпийский чемпион все-таки сделал Оксане предложение, а позже на свет появился их сын Илья. Сейчас семья отдыхает на Мальдивах.

«Пойдем, карапузы, я вам остров покажу!», — подписал снимок Костомаров.

Напомним, в ледовом шоу Костомаров выступает с телеведущей Региной Тодоренко, а Оксана Домнина — с актером Вольфгангом Черни.

Отметим, что Мальдивы стали самым популярным направлением среди российских звезд. В данное время на островах отдыхает Агата Муцениеце с детьми Павла Прилучного и Дмитрий Шепелев с возлюбленной и сыном.

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