За могилой Марины Голуб на Троекуровском кладбище ухаживают сотрудники погоста

За могилой актрисы Марины Голуб на Троекуровском кладбище Москвы ухаживают в последние годы местные сторожа. При этом родные звезды советского кино выделяют на эти цели каждый месяц деньги. Сами они появляются здесь не очень часто.

Как рассказывают сотрудники, не приходило и месяца, чтобы поклонники актрисы не приносили цветы на могилу, которая всегда ухожена. Голуб очень любили при жизни. Похоронена она рядом с популярными актерами Андреем Паниным и Игорем Квашой.

Как отметил один из работников погоста, актриса была скромным человеком при жизни, поэтому и могила у нее небольшая. На ней памятник из белого камня. Также можно увидеть небольшого белого голубка, сообщает портал eg.ru.

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Напомним, что Марина Голуб погибла в результате ДТП в 2012 году. Ей было 55 лет. Отпевали актрису в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, а после похоронили на Троекуровском кладбище.

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