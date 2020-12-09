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За могилой Марины Голуб на Троекуровском кладбище ухаживают сотрудники погоста

Родные актрисы каждый месяц дают на эти цели деньги.

За могилой Марины Голуб на Троекуровском кладбище ухаживают сотрудники погоста
Марина Голуб. Фото: Globallookpress.com

За могилой актрисы Марины Голуб на Троекуровском кладбище Москвы ухаживают в последние годы местные сторожа. При этом родные звезды советского кино выделяют на эти цели каждый месяц деньги. Сами они появляются здесь не очень часто.

Могила Марины Голуб
Могила Марины Голуб. Фото: Алена Нестерова/ЭГ

Как рассказывают сотрудники, не приходило и месяца, чтобы поклонники актрисы не приносили цветы на могилу, которая всегда ухожена. Голуб очень любили при жизни. Похоронена она рядом с популярными актерами Андреем Паниным и Игорем Квашой.

Как отметил один из работников погоста, актриса была скромным человеком при жизни, поэтому и могила у нее небольшая. На ней памятник из белого камня. Также можно увидеть небольшого белого голубка, сообщает портал eg.ru.

Напомним, что Марина Голуб погибла в результате ДТП в 2012 году. Ей было 55 лет. Отпевали актрису в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, а после похоронили на Троекуровском кладбище.

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Андрей ПанинИгорь КвашаМарина ГолубНовости googleТроекуровское кладбище