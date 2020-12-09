Виктория Боня в лаконичной шубе из белой норки и шапочке Chanel прогулялась по Москве

Виктория Боня в настоящий момент проживает в Монако, куда предложил ей вернуться ее бывший гражданский муж бизнесмен Александр Смерфит. Напомним, светская львица около года назад приняла решение о переезде в Лондон, но ей там не понравилось. В Россию звезда наведывается только по делам.

Недавно Виктория нанесла такой визит в Москву, пышно отметив свое 41-летие. На улицах столицы экс-участница проекта «Дом-2» представала в белой шубе из норки с двубортным воротником и поясом. Ее она сочетала с вязаной шапочкой марки Chanel и городским рюкзачком.

В настоящий момент Боня улетела домой, где ее ждет дочь от Смерфита Анджелина. К слову, ранее звезда призналась Teleprogramma.pro, что до пандемии никогда не готовила и только сейчас научилась кулинарничать. Для нее стало открытием, что она может сама создавать блюда не хуже, чем в ресторанах и даже поделилась вкусным и очень простым рецептом цыпленка табака. Его Вика готовит в духовке.

Смотрите также