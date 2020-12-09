Агата Муцениеце объяснила, почему на ее браслете красуются буквы «А» и «П»

Актриса Агата Муцениеце в Instagram под своим постом с отдыха на Мальдивах объяснила, почему на ее браслете красуются буквы «А» и «П». Многие фанаты посчитали, что это инициалы ее и бывшего мужа актрисы — «мажора» Павла Прилучного.

«На браслете детки и мои инициалы. Не более того». Агата Муцениеце

Судя по всему, по паспорту актриса до сих пор Агата Прилучная. После свадьбы с «мажором» она сменила фамилию, но в картинах снималась под своей девичьей фамилией.

больше по теме Агата Муцениеце продолжает носить браслет с именем Прилучного Видимо, актриса до сих пор тоскует по бывшему мужу.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались, несмотря на двух общих детей. Актер недолго горевал. Сейчас у него бурный роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Что касается Агаты Муцениеце, то она пока одинока. При этом актриса стала достаточно часто публиковать фотографии в обнаженном и откровенном виде. Не исключено, что таким способом она привлекает к себе внимание мужской половины.

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