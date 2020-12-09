Озаренная улыбкой: Татьяну Кравченко в куртке цвета индиго запечатлели после съемок «Сватов-7»

Трудно представить, какой объем информации перерабатывает актерский ум во время заучивания текстов к новым кинолентам или театральным постановкам.
Именно в такой момент актрису Татьяну Кравченко застали ее почитатели, запечатлевшись с ней. На обнародованном в Сети снимке звезда держит в руках распечатанный сценарий нового сезона телесериала «Сваты», но при этом лучезарно улыбается фотографу. Звезда примерила куртку со стежкой цвета индиго, черную юбку и серую блузку. Волосы собрала на макушке. Судя по всему, актриса уже наложила грим и подготовилась к выходу перед кинокамерой.
«Ура, давайте возвращайтесь к нам, мы Вас всех очень любим!!! Спасибо за такой семейный прекрасный сериал, который греет душу, переживаешь и радуешься всегда вместе с Вами. Удачи Вам!!!И спасибо всем-всем-всем за такой прекрасный фильм!», «Я очень жду, и вся моя семья ждет. Хочется глоток позитива, отдохнуть по полной», «Ждем с нетерпением! Очень соскучились! Сватов смотрю непрерывно, наизусть все сезоны просто. Вы — моя семья!» — с радостью отреагировали на опубликованные в Интернете кадры фолловеры.