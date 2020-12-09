Второй подбородок, сутулая спина: Проскурякова предстала на людях почти неузнаваемой

38-летняя жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова три года назад осуществила мечту всей своей жизни – поступила в ГИТИС и занялась актерской карьерой. Она снимается в сериалах, задействована в спектаклях.

Кадрами одной из постановок артистка поделилась в личном блоге, удивив многих своих поклонников, которые с трудом узнали в женщине с двойным подбородком, в очках и с сутулой спиной Юлию. Некоторым показалось, что звезда напоминает актрису Ирину Муравьеву. Приглядевшись, Проскурякова согласилась с этим. «Сама не ожидала», — удивилась она.

Оказалось, что жена композитора сыграла врача Марию Львовну в постановке «Дачники» по пьесе Максима Горького.

Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова женаты 10 лет, пара воспитывает дочь Веронику, которая родилась в октябре 2015 года.

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