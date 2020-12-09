«Никогда не выйдет из моды»: Васильев обратил внимание на актуальную шотландскую клетку

Принт сейчас на взлете своей популярности.

Уже несколько сезонов подряд в трендах держится клетка, лишь слегка преображаясь в разные периоды времени. Сейчас в числе самых актуальных принтов уверенные позиции заняла шотландская клетка.

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На нее попросил обратить внимание Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Это станет хорошим вложением средств для женщин благодаря универсальности рисунка и вечной любви публики к нему.

«Шотланская клетка, похожая на шерстяной плед, вошла в моду в XIX веке в эпоху королевы Виктории. Она взошла на трон в 1830-м году», — рассказал историк моды.

Свой замок она полностью украсила своим любимым рисунком. Занавески, мебель, ковры, пледы и подушки, — все было у нее клетчатым. И даже лакеи, а также придворные дамы носили одеяния с этим принтом.

«Клетка стала великой шотландской классикой. Она никогда не выйдет из моды»,- сказал эксперт.

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