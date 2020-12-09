«Я думала, что родилась без девственности»: Боня рассказала про свой первый сексуальный опыт

Виктория Боня на YouTube-шоу «Лучше правду» рассказала о своем первом сексуальном опыте, который произошел в 16 лет с незнакомым парнем.

Девушка оказалась на домашней вечеринке подругой и двумя парнями. Один из них приглянулся ее приятельнице, и она оставила их вдвоем. Однако в этот момент в наступление пошел второй, которого, к слову, звезда видела впервые. Началось все с безобидных поцелуев, но в какой-то момент она осознала, что «что-то происходит».

«Это было так неожиданно, это длилось ровно две секунды. Я его просто пнула», — вспомнила Виктория.

Девушка до сих пор понятия не имеет, как его зовут, и кем он был.

После этого Боня долго ни с кем не встречалась, а этот случай просто заблокировала в своем мозгу. А через год она завязала серьезные отношения с парнем, которого какое-то время считала своим первым мужчиной.

«Я думала, что родилась без девственности, а потом вспомнила ту ситуацию», — призналась она.

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