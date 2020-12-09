«Стала известна фамилия Варнавы»: Скулкина с юмором поздравила звезду Comedy Woman с 36-летием

9 декабря комедийная артистка Екатерина Варнава отмечает 36-летие. В личном блоге к подруге по этому поводу обратилась ее бывшая коллега по Comedy Woman Екатерина Скулкина.

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«Катрин, с днем рождения! Все остальное только лично, а вот веселую историю расскажу! Недавно (прикинь, недавно!) один «журналист» меня спрашивает: «А у Варнавы есть фамилия? Че ее только по имени все называют»? Я сходу и очень уверенно ответила, что ты «Иванова». Кать, он поверил, и, наверняка, уже вышли статьи «Разоблачение Варнавы Ивановой», «Стала известна фамилия Варнавы», «Сегодня день рождения Ивановой Варнавы» и так далее», — написала она.

Отметим, что Екатерина Варнава до сих пор имеет статус незамужней женщины. Она состояла в гражданских отношениях с коллегой по комедийному шоу Дмитрием Хрусталевым и танцором Константином Мякиньковым, но до свадьбы дело так и не дошло. В настоящий момент встречается с режиссером Александром Молочниковым.

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