Американская дочь: наследница Варум и Агутина призналась в любви музыканту из Майами и записала трек

Как и многие звездные отпрыски дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета Варум-Агутина живет за рубежом.

больше по теме «Каникулы»: Шепелев впервые за долгое время показал подросшего сына от Фриске и возлюбленную на Мальдивах Вместе с Тулуповой и ее дочкой они отправились в отпуск.

Девушка давно обосновалась в США, выбрав для себя Майами. Здесь она пошла по стопам своих родителей и стала зарабатывать на хлеб музыкой в составе рок-руппы Bruvvy. Здесь же очаровательная юная леди решила устроить и свою личную жизнь, закрутив роман с лидером коллектива Palomino Blond Кайлом Финком.

Как пишет КП, она планирует выйти за него замуж. «Для меня большая честь знать тебя как музыканта, друга, партнера и человека, которым все восхищаются. Я люблю тебя!» — сделала Лиза признание в личном блоге.

Агутин и Варум, по данным издания, вполне довольны этим положением дел. И особенно ее творчеством, в результате которого недавно был создан сингл Other End.

«Мне нужны три вещи. Чтобы она была счастлива и здорова. Чтобы у меня была возможность иногда говорить, что это моя дочь. Чтобы она про меня никогда не забывала. Все остальное — делаю, как и другие отцы», — рассказал Леонид Агутин.

Смотрите также