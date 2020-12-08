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«Годовщина со дня знакомства»: Анна Калашникова впервые показала своего избранника

Певица устроила возлюбленному потрясающий сюрприз.

«Годовщина со дня знакомства»: Анна Калашникова впервые показала своего избранника
Анна Калашникова. Фото: instagram.com/annakalash/

Анна Калашникова, как выясняется, уже целый год счастлива в отношениях с молодым человеком, имени которого не называет.

Красивую дату влюбленные отметили восьмого декабря. Анна решила устроить избраннику сюрприз сама и превзошла все самые смелые ожидания.

«Сегодня у меня и моего избранника годовщина со дня знакомства. Эту дату я решила отметить самым особенным образом», — поделилась Анна Калашникова.

Певица устроила ужин в ресторане, фаер-шоу и салют. Все это обошлось в круглую сумму. Анна Калашникова призналась, что потратила почти миллион, но ни о чем не жалеет.

Анна Калашникова
Анна Калашникова отметила годовщину знакомства с возлюбленным. Фото: «КП»

После ужина влюбленные поехали в отель, расположенный в «Москва-Сити». Там Анна устроила настоящее шоу, удивив молодого человека эротическим танцем в собственном исполнении.

Правда, не обошлось без эксцесса. Во время фаер-шоу роскошные локоны Анны задел факел, волосы загорелись. К счастью, возлюбленный Калашниковой быстро справился с огнем.

«Он потушил пожар на моих локонах и согревал меня весь вечер, крепко обнимая», — откровенничала красотка в беседе с «КП».

Анна Калашникова
Анна Калашникова устроила сюрприз любимому. Фото: «КП»

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