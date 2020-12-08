«Куда уходит детство»: Татьяна Михалкова показала архивные снимки своей семьи

Самая известная семья нашей страны восьмого декабря отмечает прекрасную дату. Наследнику режиссера Никиты Михалкова и его жены Татьяны Артему исполнилось сорок пять лет.
Молодого мужчину с этим праздником публично поздравили две его сестры — Анна и Надежда, а затем к ним присоединилась и мама виновника торжества Татьяна Михалкова.
Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» опубликовала в Instagram фотографии из семейного архива, на которых ее сын запечатлен маленьким мальчиком.
Татьяна Евгеньевна трогательно поздравила Артема с днем рождения, давая понять, что она и Никита Сергеевич очень гордятся своим наследником.
«Куда уходит детство?! У вас уже взрослая жизнь! Артем, с днем рождения! Ты уже сам отец, спасибо тебе за внучку Наташеньку и внука Артема», — написала Татьяна Михалкова под снимками.
Она пожелала сыну сил, здоровья и любви.
Поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям и поблагодарили Татьяну Евгеньевну за возможность насладиться просмотром прекрасных фото.
«Приятно смотреть на всю вашу большую семью», «Какие замечательные фото! Но 6 и 8 просто по-семейному и душевно», «Поздравляю… Какие у вас талантливые дети. Гены», — высказываются фанаты.
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