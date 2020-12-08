«Королеве будет грустно»: как проведут Рождество Елизавета II и ее внук принц Гарри

Королевский биограф Пенни Джунор рассказал журналистам, как собираются отметить Рождество королева Елизавета II и ее внук принц Гарри.

Молодой человек, как известно, живет сейчас со своей женой Меган Маркл и сыном Арчи в США, и приезжать в Лондон не планирует из-за пандемии коронавируса. Поэтому встретиться с бабушкой не сможет.

«Я уверена, что королеве будет очень грустно, что она не увидит ни Гарри, ни Меган, ни своего младшего правнука», — отметила Джунор изданию Daily Express. — Но я уверена, что в какой-то момент они позвонят королевской семье по Zoom».

Кстати, с братом Уильямом Гарри не общается уже почти год. Говорят, что отношения между родственниками накалились из-за Меган Маркл. А после того, как актриса и Гарри отказались от королевских полномочий, Уильям и вовсе оборвал все связи с братом.

Но в Лондоне утверждают, что принц Уильям очень скучает по брату и ждет его возвращения в Великобританию.

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