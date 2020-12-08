«Похожа на гейшу»: Настя Решетова выбирает наряд для новогодней ночи

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова в эти дни погрузилась в приятные хлопоты. Красавице-модели предстоит выбрать наряд для предстоящей новогодней вечеринке. Статус Анастасии таков, что ей нельзя ударить в грязь лицом перед публикой. Реноме обязывает.

Один из образов Решетова показала в микроблоге. 24-летняя дива позирует в облегающем платье с декольте. Наряд выгодно подчеркивает стройную фигуру молодой мамы и красиво оттеняет цвет кожи.

Волосы Анастасии собраны вверх и подхвачены двумя заколками в виде спиц. Похоже, саму красотку этот образ несколько развеселил.

«Примеряя несколько вариантов образов для новогодней ночи, поняла, что в этом я похожа на эдакую модерновую гейшу», — поделилась Анастасия Решетова со своей аудиторией.

Звезда спросила мнения фанатов. Те заявили, что пребывают в полном восторге и не понимают, как Тимати мог оставить такую девушку и пойти на шоу «Холостяк».

Впрочем, кто-то из подписчиков заметил, что расставание пары вполне могло произойти по инициативе Анастасии Решетовой.

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