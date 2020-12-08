«Молодость проходит»: 41-летняя Альбина Джанабаева заговорила о возрастных изменениях

Певица уточнила, что важно именно для нее.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в апреле будущего года отметит свой 42-й день рождения. Певица дала понять, что совершенно не боится стареть и считает, что возраст не так уж важен. В Instagram Альбина Джанабаева констатировала неизбежное.

«Молодость проходит, от нее может не остаться и следа», — поделилась звезда мыслями со своей аудиторией.

Альбина считает важным то, что человек накопил к определенному периоду своей жизни, чем он наполнен и что готов транслировать миру.

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Подписчики певицы, вероятно, не очень поняли, о чем она пытается с ними поговорить. Они заявили, что звезде совершенно не о чем переживать, поскольку она останется вечно юной.

«Альбина, но это не про вас! Вы с годами только хорошеете», «Альбина, вам рановато об этом. Вы о чем? Вы так шикарно выглядите и без косметики, и без фильтров. Поэтому — убрать такое настроение. Ну не знаю, глядя на вас, вообще не ощущается, что молодость проходит!» — высказываются фанаты певицы.

Альбина уточнила, что о возрасте ее спросили в недавнем интервью. Так что, с настроением у нее все в полном порядке.

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