«Куколка в центре»: Елена Захарова показала копию своей дочери

Актриса Елена Захарова продолжает делиться с подписчиками в Instagram подробностями празднования дня рождения маленькой дочери.
Шестого декабря крошке исполнилось три года. Звездная мама устроила торжество для наследницы. Накануне Елена Захарова показала роскошный букет, который преподнесла малышке.
А затем поделилась фотографией праздничного торта, рассказав, что он был не только красив, но и не вероятно вкусный. Двухъярусное кондитерское изделие украшено фигурками игрушек, а венчает композицию изящная куколка в пурпурном платье. Елена Захарова отметила, что точно такое же в свой день рождения была наряжена ее дочка.
«Куколка в центре точно в таком же платье как малышка и все ее любимые игрушки! Дочка и мы были в восторге!» — поделилась Елена Захарова.
Напомним, девочка, которую актриса тщательно скрывает от посторонних глаз — ее второй ребенок. В феврале 2011 года Елена Захарова впервые стала мамой, родив дочку Анну-Марию. Малышка прожила всего восемь месяцев, она умерла от инфекции. Елена Захарова много лет вымаливала второго ребенка, и в 42 года вновь стала мамой.