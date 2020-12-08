Антитренды 2021 года: вещи, которые пора выбросить из гардероба
Видео
Как сделать новогодний макияж в домашних условиях
Видео

«Куколка в центре»: Елена Захарова показала копию своей дочери

Наследнице звезды на днях исполнилось три года.

«Куколка в центре»: Елена Захарова показала копию своей дочери
Елена Захарова. Фото: instagram.com/lenazaharova57/

Актриса Елена Захарова продолжает делиться с подписчиками в Instagram подробностями празднования дня рождения маленькой дочери.

Шестого декабря крошке исполнилось три года. Звездная мама устроила торжество для наследницы. Накануне Елена Захарова показала роскошный букет, который преподнесла малышке.

А затем поделилась фотографией праздничного торта, рассказав, что он был не только красив, но и не вероятно вкусный. Двухъярусное кондитерское изделие украшено фигурками игрушек, а венчает композицию изящная куколка в пурпурном платье. Елена Захарова отметила, что точно такое же в свой день рождения была наряжена ее дочка.

Елена Захарова
Елена Захарова показала праздничный торт. Фото: instagram.com/lenazaharova57/

«Куколка в центре точно в таком же платье как малышка и все ее любимые игрушки! Дочка и мы были в восторге!» — поделилась Елена Захарова.

Напомним, девочка, которую актриса тщательно скрывает от посторонних глаз — ее второй ребенок. В феврале 2011 года Елена Захарова впервые стала мамой, родив дочку Анну-Марию. Малышка прожила всего восемь месяцев, она умерла от инфекции. Елена Захарова много лет вымаливала второго ребенка, и в 42 года вновь стала мамой.

Смотрите также

Тэги

google новостидень рождениядочкаЕлена ЗахароваЕлена Захарова последние новоститорт