«Куколка в центре»: Елена Захарова показала копию своей дочери

Актриса Елена Захарова продолжает делиться с подписчиками в Instagram подробностями празднования дня рождения маленькой дочери.

Шестого декабря крошке исполнилось три года. Звездная мама устроила торжество для наследницы. Накануне Елена Захарова показала роскошный букет, который преподнесла малышке.

больше по теме «Разделили мою радость»: Елена Захарова тронута любовью поклонников к ее дочери

А затем поделилась фотографией праздничного торта, рассказав, что он был не только красив, но и не вероятно вкусный. Двухъярусное кондитерское изделие украшено фигурками игрушек, а венчает композицию изящная куколка в пурпурном платье. Елена Захарова отметила, что точно такое же в свой день рождения была наряжена ее дочка.

«Куколка в центре точно в таком же платье как малышка и все ее любимые игрушки! Дочка и мы были в восторге!» — поделилась Елена Захарова.

Напомним, девочка, которую актриса тщательно скрывает от посторонних глаз — ее второй ребенок. В феврале 2011 года Елена Захарова впервые стала мамой, родив дочку Анну-Марию. Малышка прожила всего восемь месяцев, она умерла от инфекции. Елена Захарова много лет вымаливала второго ребенка, и в 42 года вновь стала мамой.

Смотрите также