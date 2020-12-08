«Жизнь надо прожить с кайфом»: Ханна дала советы девушкам, как не комплексовать из-за внешности

По словам певицы, если девушка не нравится сама себе, то никому не понравится.

Певица Ханна в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» дала советы девушкам — как не комплексовать из-за внешнего вида. По ее словам, сама она в юности тоже не совсем себе нравилась.

«Скажу честно, в детстве я комплексовала, глядя на свою внешность. С годами это прошло. Сейчас моя талия — 64 сантиметра. Я стараюсь держать себя в каких-то рамках. Не ем много лишнего. Но я считаю, что человек должен делать все, что хочет. Из дозволенного, конечно. Самое важное понимать, если не нравишься сам себе, то никому не понравишься. Жизнь надо прожить с кайфом. Надо принять себя такой, какая ты есть». Ханна

Также Ханна рассказала о своем муже продюсере Пашу Курьянове.

«С самого начала нашего общения у нас не было стеснения. Говорили все что хотели друг другу. Мы как-то сразу стали все планировать, мечтать, размышлять. У нас сразу произошел коннект. Он мой лучший друг после мамы. Просто мой человек. Нет другого варианта, чтобы я могла быть с кем-то другим. Пашу вот сейчас сидит с ребенком. Ну и мамы нам помогают», — заметила Ханна.

Ханна — известная российская певица и фотомодель. Она замужем за Пушу Курьяновым уже пять лет. В 2018 году яркая исполнительница впервые стала мамой, родив дочь.

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