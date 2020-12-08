С подругами и шампанским: Лопырева в мини-шортах улетела на частном самолете на Мальдивы

Виктория Лопырева в свое время стала «Мисс Россией». Уже тогда девушка привыкла много путешествовать. В 2019 году она родила сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова, который недавно стал первым заместителем премьер-министра Коми. Малыш появился на свет в Майами, а спустя несколько месяцев влюбленные приехали в Москву и расписались в ЗАГСе. На родине девушка пробыла недолго. Весь 2020 год она предпочла провести на курортах.

Дважды за год Лопырева побывала в Дубае и также отдохнула в Турции. Не так давно она провела в ОАЭ несколько недель, успев организовать ужин в рамках фестиваля «Матрешка» и принять участие в нескольких фотосессиях. А 8 декабря девушка решила улететь на Мальдивы, которые стали самым популярным курортом осенью среди звезд. Виктория поделилась кадрами, на которых в мини-шортах и кремовой тунике заходит на борт частного самолета с сыном.

Мальчик привык к перелетам, поэтому вел себя спокойно. А вот Булатов не сопровождал жену, так как занят на работе. Однако модель не растерялась. Она взяла с собой подруг. Лопырева стала пить шампанское и веселиться, хоть еще не добралась до райских островов. Она отметила, что решила развеяться после того, как организовывала фестиваль.

«Это были сумасшедшие две недели подготовки. На самом деле все пролетело как один миг. Мы даже не могли предположить, что будем так волноваться, но у нас все получилось», — поделилась девушка.

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