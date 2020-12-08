«У меня будет два платья – серебристое и белое»: Ханна раскрыла секреты «Золотого граммофона»

Певица Ханна в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскрыла секрет, в каких платьях появится на престижной премии «Золотой граммофон». Церемония пойдет 12 декабря. Она стала в этом году обладательницей статуэтки.

«У меня будет два платья – серебристое и белое. Белое оно такое блестящее. Словно вырви глаз. Больше ничего не расскажу». Ханна

Как отметила Ханна, она давно стремилась к победе на этой престижной премии. «Мне помогла вера в себя, поддержка родных и близких. Я верила в себя до конца. Работала и делала. Меня часто не выбирали. Как только мне было плохо, то я открывала ежедневник. Начинала читать о своих мечтах. И, конечно, рядом должен быть человек, который тебе поможет. Мне мама и муж помогают. Они мне говорят: «Соберись. Работай дальше», — заметила Ханна.

«Золотой граммофон» — одна из самых главных церемоний музыкальных наград России и хит-парад «Русское Радио». Была учреждена радиостанцией и проводится ежегодно с 1996 года. Права принадлежат ЗАО «Русская Медиагруппа» и ЗАО «Русское Радио — Евразия».

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