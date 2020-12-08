«Ничего не сделал в жизни»: Лоза ответил Шаляпину, который заявил об уплывшем 30 лет назад хите «Плот»

По словам музыканта, он не имеет ни малейшего представления об этом человеке.

Певец Юрий Лоза в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что понятия не имеет, кто такой музыкант Прохор Шаляпин.

«У меня нет с ним конфликта. Меня спросили что-то про него. Я сказал, что такого не знаю. Он обиделся. Я действительно не слышал его песен. Я понятия не имею, чем он занимается. Вообще о нем ничего не знаю. Мы ни разу не говорили. Не знаю, чем он знаменит. Не имею о нем не малейшего представления. Ноль информации. Если была бы хоть какая-то информация». Юрий Лоза

Как заметил Лоза, его не интересуют романы Шаляпина с женщинами. «Дайте почитать его книги или послушать песни. Он ничего не сделал в этой жизни, чтобы меня это заинтересовало. Может он в фильмах сыграл в каких-то? Он может обижаться, сколько вздумается. Люди по сути своей хотели бы быть известными, знаменитыми. Всем нужна минута славы. Они пытаются разными способами привлечь внимание», — заметил Лоза.

Ранее Прохор Шаляпин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что «Плот» Юрия Лозы уплыл 30 лет назад. При этом он заметил, что вообще-то закончил академию имени Гнесиных и является образованным человеком.

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