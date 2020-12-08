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«Кто-то написал, что я старая»: Мария Кожевникова смело позирует с косметической маской на лице

Актриса начала усиленно омолаживаться в ответ на критику.

«Кто-то написал, что я старая»: Мария Кожевникова смело позирует с косметической маской на лице
Маша Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

Звезда сериалов, 35-летняя Мария Кожевникова, отреагировала на критику в Instagram. Актриса рассказала, что ей недавно намекнули на то, что она уже не так хороша и свежа, как раньше.

В ответ Мария продемонстрировала, что у нее все в порядке с чувством юмора и самоиронией. Звезда выставила на всеобщее обозрение снимок, запечатлевший ее в интимный момент ухода за собой. Обычно женщины предпочитают в таком виде не фотографироваться и уж точно не выходят в нем на многомиллионную аудиторию.

Мария Кожевникова
Маша Кожевникова смело позирует с маской на лице. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

«Кто-то написал, что я старая. Вот, омолаживаюсь теперь», — подписала Мария Кожевникова снимок с маской на лице.

Аудитория актрисы с восторгом отреагировала на этот кадр. Поклонники признаются, что находят Машу невероятно красивой, в каком бы виде она ни предстала.


«Все равно красивая», «35 – это расцвет, точно, а не старость», «У доброжелательных и сердечных людей красота с годами не пропадает, а множится! Пусть завидуют!» — поддержали актрису ее подписчики.

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