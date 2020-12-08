«Похож на ангела, Миюш»: Гагарина показала, как дочка в пуховом комбинезоне резвится в снегу

Полина Гагарина не так давно подала на развод со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. О разладе в их отношениях стало известно во время карантина. Певица предпочитала не комментировать слухи, а вот ее муж вскоре подтвердил, что теперь живет отдельно. Даже ради дочки Мии, которой всего три года. Также у девушки есть сын Андрей от первого брака. Весь год она успешно совмещала карьеру и материнство.

Гагарина в декабре приняла участие в ряде новогодних съемок. Она на днях посетила «Песню года», где представила два номера. Девушка блистала на сцене в изящных вечерних луках. А вот в свой выходной певица провела день с наследницей. Она насладилась морозной и солнечной погодой, отправившись на прогулку. Полина поделилась редкими кадрами, на которых ее дочка предстала в голубом пуховом комбинезоне с принтом. Малышка валялась в снегу, изображая ангелов.

«Прям по-настоящему похож на ангела, Миюш! Ты еще легла сделать?» — спросила певица.

Девочка продолжила резвиться в сугробах. Певицу умилила кроха, которая давно не видела снега. Поклонники отметили, что у артистки растет очень красивая дочка. Многие сошлись во мнении, что у крохи голос похож на мамин. «Какие крутые», «Мы тоже так делали», «У Миюши крутой комбинезон», «Мия такая прелестная», «Поля идеальная мама», «Самые чудесные моменты», — прокомментировали кадры подписчики.

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