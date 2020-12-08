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«Маленький принц»: поклонники очарованы образом Гарри Галкина

В Сети обсуждают архивный снимок семилетнего наследника звездного семейства.

«Маленький принц»: поклонники очарованы образом Гарри Галкина
Максим Галкин с сыном Гарри и дочкой Лизой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Близнецы Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза, безусловно, самые популярные малыши в нашей стране. Очаровательные наследники звездной пары, появившиеся на свет в сентябре 2013 года, с первого взгляда влюбили в себя поклонников.

Чувство умиления сыном и дочкой известных родителей не покидает фанатов до сих пор. Каждое фото или видео с участием Гарри и Лизы, появляющееся в Instagram, вызывает настоящий восторг.

В фанатской группе Гарри Галкина опубликован архивный кадр. Малыш на нем позирует в элегантном костюме цвета марсала. Пиджак декорирован погонами, на накладном кармашке красуется розочка.

«Как вам образ?» — гласит надпись под милым фото Гарри.

Поклонники не смогли скрыть восторга, заявив, что мальчик сказочно хорош.

«Реально! Маленький принц!», «Сказочный Кай», «Очарование», «Маленький Максим», «Самые очаровательные дети шоу-бизнеса — это ваши. Самые улыбчивые, умненькие и безумно добрые», — высказываются фанаты известного семейства.

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