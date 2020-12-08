«Важные воспоминания детства связаны с тобой»: Анна Михалкова публично обратилась к младшему брату

Актриса поделилась снимком, на котором она и Артем запечатлены маленькими детьми.

Восьмого декабря в одной из самых известных семей в России большой праздник. Свой день рождения отмечает наследник режиссера Никиты Михалкова Артем Михалков. Актеру исполнилось сорок пять лет.

На правах старшей сестры юбиляра публично поздравила Анна Михалкова. Свой пост актриса сопроводила архивным снимком, на котором запечатлена с младшим братом. На фото ей одиннадцать, а ему — десять лет.

«Мои самые важные воспоминания детства связаны с тобой! — обратилась Анна к Артему. — Мы всегда были заодно, ну пока Надя не появилась».

Звезда поблагодарила брата за то, что рядом с ним всегда чувствует себя легко, спокойно и надежно. Анна призналась Артему в любви и в финале поста поздравила его с днем рождения, рассекретив домашнее прозвище брата, назвав его «Михалычем».

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Немного ранее Артема с круглой датой поздравила младшая сестра Надежда Михалкова, признавшись, что он — самый лучший брат в мире.

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