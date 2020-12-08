«Попросила мужа сделать секси фото»: Елена Летучая недовольна своим снимком в бикини

Телеведущая считает, что супруг не справился с поставленной задачей и запорол прекрасный кадр.

Елена Летучая вместе с мужем Юрием Анашенковым отогреваются под жарким солнцем Мальдивских островов. Во время отдыха блондинка старается демонстрировать себя подписчикам Instagram с лучшей стороны, а именно, без одежды.

Летучая часто позирует в бикини, а мужа использует в качестве фотографа. Правда, Юрий не всегда справляется с поставленной задачей и не стремится следовать пожеланиям жены.

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Телеведущая поделилась снимком с пляжа, по ее мнению, неудачным. Дива возлежит на белом песке в черном бикини, у нее «обрезаны» ноги, кисти рук и часть лица. Летучая рассказала, что просила супруга не о таком кадре.

«Попросила мужа сделать секси фото. Ну, может, нос, и правда, не важен в таких ситуациях. Вы как думаете?» — обратилась Елена Летучая к своей аудитории.

Пост звезда сопроводила смайликом, обозначающим смеющегося человека, чтобы все понимали, что с чувством юмора и самоиронией у нее все в порядке. Ситуация Летучую явно повеселила. Впрочем, и ее фанатов тоже. К тому же, если бы Елена действительно считала снимок неудачным, вряд ли бы он появился на ее странице.

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