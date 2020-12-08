«С сынулей»: Андрей Разин поделился архивным фото с ныне покойным наследником

Основатель легендарной группы «Ласковый май», продюсер Андрей Разин не может смириться со смертью сына Саши, которому в январе 2021 года мог бы исполниться всего лишь 21 год.

Андрей Разин до сих пор оплакивает наследника, которому на момент смерти было только шестнадцать лет. Музыкант периодически делится своей болью с подписчиками Instagram. Он дает понять, что ему просто необходима поддержка поклонников. Вероятно, время совсем не лечит его раны.

На этот раз Андрей Разин поделился фото с сыном Сашей, на котором мальчику годика два-три. Оба – и папа, и его наследник выглядят на снимке очень счастливыми.

«С сынулей», — подписал трогательный кадр убитый горем отец.

Поклонники тут же отозвались на боль Андрея Разина, в комментариях они пишут слова поддержки и скорби.

Напомним, что сын Андрея Разина Саша скоропостижно скончался в марте 2017 года. Шестнадцатилетнему парню стало резко плохо прямо на улице во время прогулки со знакомой девушкой. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, не смогли спасти Александра. Позже стало известно, что причиной смерти стали проблемы с сердцем, которые были вызваны осложнениями после перенесенного ОРВИ.

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