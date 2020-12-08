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«Вот это перевоплощение»: молодая жена Игоря Николаева предстала в образе «возрастной дамы»

Юлия Проскурякова поделилась свежим фотоотчетом в Instagram. Известно, что она учится в ГИТИСе.

«Вот это перевоплощение»: молодая жена Игоря Николаева предстала в образе «возрастной дамы»
Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronika/

Супруга известного композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова, как известно, постигает азы актерского искусства. Певица является студенткой ГИТИСа и периодически удивляет поклонников мастерством перевоплощения.

На этот раз Юлия Проскурякова примерила на себя образ «взрослой дамы». Несуразные очки, мешковатый жакет, второй подбородок и вот перед подписчиками Instagram жены Игоря Николаева предстает героиня пьесы Максима Горького.

«Мария Львовна. «Дачники». ГИТИС», — подписала фото Юлия Проскурякова.

Поклонники, которые не видели игру молодой женщины на сцене, уверены, что она блестяще справилась с ролью.

«Юля, это высший класс! Вот это перевоплощение!», «Браво! Браво! Молодец», «Настоящая актриса», — делают Юлии комплименты фанаты.

Кто-то даже отметил, что в этом образе Проскурякова похожа на известную актрису Ирину Муравьеву. Юлия считает такое сравнение лестным для себя и утверждает, что ей часто говорят о схожести с Ириной Вадимовной.

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