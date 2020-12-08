«Она свечку держала у нас со Светличной?»: Шаляпин отреагировал на слова Семиной о романах с бабушками

Певец Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на обидные слова в свой адрес актрисы Тамары Семиной.

«Она — пожилой человек. Я на пожилых не обижаюсь. Совершенно меня не трогает, что она там сказала. Бабушки вон около подъезда все время что-то говорят. Меня это совершенно не затрагивает. Ей просто хочется какого-то романа. Наверняка. Она бы не упустила шанс. Кроме того, люди слышат звон, но не знают, где он. Никакого романа у меня со Светличной не было. Его придумали за нас. Я нигде не говорил об этом. Это бред». Прохор Шаляпин

Как добавил Шаляпин, Семина — пожилой человек. «Я поддерживают пожилых людей. Если человек о другом что-то говорит плохое — значит, он несчастлив. Тем более, что мы не знакомы лично. Она что, свечку держала у нас со Светличной? Мы дружили как бабушка с внучком. Для меня что Семина, что бабушка на лавочке — пусть говорят. Пытаются оскорбить — мне все равно. Я живу в своем мире — цветущем и пахнущем», — заявил певец.

Ранее Тамара Семина в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что Прохор Шаляпин «собирает коллекцию старушек». Она припомнила ему возможный роман со звездой «Бриллиантовой руки» Светланой Светличной.

Смотрите также: