«Роль тихого пенсионера не для него»: пиар-директор Алибасова объяснил, почему вокруг продюсера скандалы

Пиар-директор продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на интервью музыканта Владимира Политова.

«Группа «На-На» не может отколоться от Бари Алибасова. Все у них в порядке. Они 30 лет существуют под его началом, и дальше все будет также. Журналисты могли в делительном разговоре что-то исковеркать. У Алибасова со своими музыкантами прекрасные отношения. Они все должны быть ему благодарны». Вадим Горжанкин

Как добавил Горжанкин, у него лично с Политовым хорошие отношения. «Много раз пересекались по рабочим вопросам. Алибасов — яркий человек. По сравнению с тем, что он делал в советское время, — сейчас цветочки. Что вытворял он и его группа «Интеграл». Это была первая рок-группа в СССР. Это был вызов. Нынешние герои, которые говорят, что они скандальны — они просто отдыхают. Раньше за поступки Алибасова его могли посадить в тюрьму. То, что он сейчас делает, — это вполне естественно. Он соответствует своему личному наполнению. Если хотят, чтобы он был тихим пенсионером — это не его роль. Он всегда будет в тренде, и вокруг него всегда скандалы», — заметил пиар-директор.

Ранее Владимир Политов заявил, что скандалы вокруг Бари Алибасова не идут на благо группе «На-На». Они с коллегами хотели бы абстрагироваться от продюсера, сплетни вокруг которого «подают лошадиными дозами».

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