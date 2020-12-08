«Мы ожидаем пополнение»: Николай Носков готовится в третий раз стать дедушкой

Певец Николай Носков заявил, что совсем скоро в третий раз станет дедом. По его словам, 2020 год был очень непростым. Впрочем, были и радостные события. К примеру, ему запомнился большой мартовский концерт в Санкт-Петербурге и победа сразу в двух номинациях на музыкальной премии «Виктория».

«И самое, пожалуй, важное и радостное событие — недавно дочь обрадовала, что мы ожидаем пополнение — третьего внука».

Николай Носков

Как сказал Николай Носков, были, конечно, в 2020 году и печальные события. Из жизни ушли многие известные люди. Такие новости артиста, конечно, огорчают. По словам Носкова, музыкальная индустрия переживает в последние полгода не самые лучшие времена. У многих артистов нет возможности работать. Новый год певец планирует встретить с самыми близкими людьми — женой, дочкой и внучками, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Николай Носков в 2017 году перенес инсульт. В январе 2020 года он впервые после болезни появился на публике с концертной программой «Живой».

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