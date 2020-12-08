Забытая юность: в Instagram появился детский снимок Николая Добрынина из «Сватов»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился снимок актера Николая Добрынина в детском возрасте. На кадре актеру в районе десяти лет. Снимок, судя по всему, был сделан в начале семидесятых годов. У Добрынина забавная кофточка. Подобные были очень популярны в Советском Союзе.

«Улыбка совсем не изменилась», «Митяй — краш», «Наш любимый Митяй. Его ни с кем невозможно спутать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что огромную известность Николаю Добрынину принесли съемки в сериале «Сваты», где он как раз сыграл Митяя. По сюжету он является мужем одной из главных героинь, Ларисы Буханкиной. Друг и кум Ивана Бутько в исполнении актера Федора Добронравова.

Митяй — безработный мужчина, который на каждом углу сочиняет разные небылицы. Он большой выдумщик и балабол. В свое время даже был специально снят фильм «Байки Митяя», где он сыграл главную роль. В седьмой части сериала Добрынин снова предстанет перед почитателями своего таланта. Съемки последней части должны закончиться в 2021 году.

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