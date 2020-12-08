Муцениеце после кадров в белом платье похвасталась подаренным ей кольцом

Кто разорился на драгоценность с бриллиантами, актриса рассказывать не стала.

31-летняя Агата Муцениеце недавно выложила в Сеть кадры в летящем белом платье, украшенном сияющими камнями и жемчугом. Видео в красивом наряде, очень похожим на свадебный, она сняла на Мальдивах.

Звезда продефилировала от шатра с угощениями до скамейки влюбленных. Этим постом актриса спровоцировала разговоры о возможной помолвке или даже тайной свадьбе. Комментировать догадки пользователей Сети экс-жена Павла Прилучного не стала. Напротив, продолжила интриговать поклонников.

На сей раз она выложила в личный блок снимок с кольцом, инкрустированным бриллиантами.

«Колечко, на память колечкооооо, вот прямо крутится в голове почему-то эта песня», — подписала она кадр.

Артистка не уточнила, кто именно подарил ей это дорогое украшение.

«Так все-таки помолвлена?», «Замуж вышла?», «Вы там с новым бойфрендом что ли?», «Ой, как интересно! И что бы это значило?», «Агата, хватит нас мучить! Вы все-таки обручились или нет?!» — прокомментировали свежее фото пользователи Сети.

Однако внимательные подписчики заметили, что надето заветное колечко вовсе не на безымянный палец, а это значит: оно вряд ли свидетельствует о намерении дарителя жениться на звезде.

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