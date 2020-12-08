«Вот такая компания»: Воробей показала заметно постаревших артистов Михайлова и Пескова

Артистка Елена Воробей в Instagram разместила совместный кадр со своими давними друзьями. Артистами Александром Михайловым и Александром Песковым. Вместе они не так давно участвовали в съемках программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Как отметила Воробей, такого актера, как Александр Михайлов невозможно не любить. Она вспомнила его роль в картине «Любовь и голуби», где он сыграл работника леспромхоза Василия Кузякина. По ее словам, фильм стал визитной карточкой для актера. Оказывается, последние полтора года у артиста были серьезные проблемы со здоровьем. Она пожелала ему справиться со всеми трудностями.

«А Сашуля Песков вообще не меняется. Джордж Ровалс тут недавно жути нагнал, что Саша спивается. Я сидела рядом, Саша был абсолютно трезв, ручки не тряслись, голос не дрожал, мысли не путались, «выхлопа» не было. Надеюсь, ложная тревога, а то скоро будем снимать программу «Звезды спились». Елена Воробей

Отметим, что Александр Песков не так давно переехал жить в Подмосковье подальше от столичной суеты, продав свою московскую квартиру в сталинской высотке. Его новая квартира стоит чуть больше четырех миллионов рублей.

Смотрите также: