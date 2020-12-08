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«Он уже читает у меня! В 4 года!»: Собчак подловила сына за разбором книг и открыток

Платону все еще передают подарки на день рождения.

«Он уже читает у меня! В 4 года!»: Собчак подловила сына за разбором книг и открыток
Ксения Собчак. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!»/ Кадр из шоу

Три недели назад Ксения Собчак отметила день рождения своего сына Платона. Малышу исполнилось 4 года. По этому случаю светская львица устроила небольшую домашнюю вечеринку, пригласив маму Людмилу Нарусову, папу мальчика Максима Виторгана и его дочь Полину.

Ведущая обошлась без аниматоров, выступая в качестве главного артиста и шута сама. Она переоделась в осла и острила по поводу своего сходства с лошадью. Ребенок юмора не понял, но выступление матери ему понравилось. В подарок от нее наследник получил укулеле, на котором тут же бросился играть. Несмотря на скромность презента, отпрыск знаменитости остался очень доволен.

Как оказалось, Платону до сих пор передают подарки на день рождения. Часть из них Ксения продемонстрировала в личном блоге. Мальчику передали школьный рюкзак с книгами и открыткой. Кроха с нескрываемым восторгом принял эти сюрпризы и даже самостоятельно прочитал поздравление.

«Он уже читает у меня! В 4 года!» — восхитилась Собчак.

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