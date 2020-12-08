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Горячая леди: Муцениеце в секси бикини с открытой «ложбинкой греха» подразнила публику у океана

Актриса в настоящий момент отдыхает на Мальдивах.

Горячая леди: Муцениеце в секси бикини с открытой «ложбинкой греха» подразнила публику у океана
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным расцвела, похудела и похорошела. Впрочем, это происходит почему-то с большинством женщин, расставшихся с мужчинами, с которыми жилось не слишком хорошо.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

Оценить красоту актрисы в полной мере стало возможным после ее появления на Мальдивах. С райских островов девушка опубликовала несколько знойных кадров в алом бикини с ярким акцентом на «ложбинке греха». Именно так романтично называют французы зону декольте.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

Секси купальник отлично смотрится на точеной фигуре звезды, подчеркивая женственность ее великолепных линий. И, похоже, Агата, прекрасно об этом знает, демонстрируя свои роскошные формы поклонникам с разных ракурсов.

Отметим, что Муцениеце – мама двоих детей, мальчика Тимоши и девочки Мии, которые тоже отдыхают на курорте вместе с ней. Недавно любимица публики решила поиграть со своими почитателями и выложила в Сеть кадры в платье похожем на наряд невесты.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

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