Горячая леди: Муцениеце в секси бикини с открытой «ложбинкой греха» подразнила публику у океана

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным расцвела, похудела и похорошела. Впрочем, это происходит почему-то с большинством женщин, расставшихся с мужчинами, с которыми жилось не слишком хорошо.

Оценить красоту актрисы в полной мере стало возможным после ее появления на Мальдивах. С райских островов девушка опубликовала несколько знойных кадров в алом бикини с ярким акцентом на «ложбинке греха». Именно так романтично называют французы зону декольте.

Секси купальник отлично смотрится на точеной фигуре звезды, подчеркивая женственность ее великолепных линий. И, похоже, Агата, прекрасно об этом знает, демонстрируя свои роскошные формы поклонникам с разных ракурсов.

Отметим, что Муцениеце – мама двоих детей, мальчика Тимоши и девочки Мии, которые тоже отдыхают на курорте вместе с ней. Недавно любимица публики решила поиграть со своими почитателями и выложила в Сеть кадры в платье похожем на наряд невесты.

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