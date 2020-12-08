YouTube назвал самые популярные ролики у россиян в 2020 году

Видеохостинг YouTube подвел итоги: какие видео россияне больше всего смотрели в 2020 году. Как и ожидалось, в рейтинге доминирует развлекательный контент, так как из-за пандемии и других потрясений людям хотелось больше радости и позитивных эмоций.

Самым популярным среди видео оказался выпуск шоу «Что было дальше?» с участием певицы Лолиты и Юрия Дудя. На втором месте — интервью Дудя с комиком Алексеем Щербаковым. На третью строчку выбилась передача «Вечерний Ургант», а точнее ее выпуск с Моргенштерном в качестве гостя. Далее идут веселые эксперименты от блогеров: «За сколько минут опарыши съедят бургер?», «Вернулись в школу на один день» и сожжение автомобиля Mercedes.

Топ среди музыкальных видео второй год подряд возглавляет группа Little Big, на этот раз с песней Uno, что должна была покорить «Евровидение». Вторая и девятая строчка — у них же, речь идет о клипах Hypnodancer и Tacos. Третье и четвертое место забрала Клава Кока, со своими хитами «Краш» (дуэт с Niletto) и «Покинула чат». Релизы Моргенштерна собрали поменьше и заняли шестое и седьмое места.

Также составлен рейтинг блогеров, набравших больше всего подписчиков в 2020 году. В нем популярные авторы YouTube расположились следующим образом: A4, Глент, Mamix?, Егорик, EdisonPts, Marmok, Моргенштерн, Labelcom, HiMan, Dream Team House. Полные списки опубликованы в официальном блоге «Google Россия».

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