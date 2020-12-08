«Стали отдаляться друг от друга»: Виктор Логинов объяснил, почему развелся с первой женой

По словам актера, денег у них с супругой все время не было.

Актер Виктор Логинов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой жене Наталье. В этом браке у него родилась дочь Анна.

«Есть время разбрасывать камни, а есть время собирать. Тогда, в 19 лет, я мало, о чем думал. Я был так воспитан. Хочешь познать человека, то тебе надо с ним оказаться на необитаемом острове. Мы познакомились с Наташей на острове Сахалин. Приехали туда за заработком. Мы там заготавливали рыбу. Я тогда учился в Свердловском театральном институте. Она была физиком-преподавателем. Потом стала психологом. У нее был сын к моменту нашего знакомства. Я стал для него словно старший брат». Виктор Логинов

По словам Логинова, в те годы он все время работал, поэтому о счастье с первой женой говорить ему сложно. «Денег у нас все время не было. Я устроился работать шахтером. Брал на работу кусок хлеба, потому что другой еды не было. Мы стали со временем отдаляться друг от друга. Потом мы перебрались в Кемерово, но брак распался. Особенно обидно за дочь, перед которой я, конечно, виноват», «Судьба человека» заметил актер.

Напомним, что Виктор Логинов получил огромную популярность после выхода на экраны сериала «Счастливы вместе». В нем он сыграл главного персонажа — Гену Букина.

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