«Мои хорошие»: Галкин показал, как мило выглядит в инстамаске Бузовой

Максим Галкин в Stories своего Instagram выложил небольшую пародию на Ольгу Бузову, изобразив ее фирменную манеру речи.

Артист вначале запечатлел себя с утра, возмутившись, что мужчины вынуждены демонстрировать лица без прикрас в Сети в столь ранний час. Глядя на свое изображение, он даже якобы испугался. «О, Господи!» — воскликнул комик.

А потом решил взять пример с прекрасной половины человечества и примерил инстамаску Ольги Бузовой, которая выравнивает тон лица и дает эффект мерцания.

«Ну вот же! Совсем другое дело, мои хорошие», — вдруг заговорил в стиле телеведущей Максим.

Видео Галкин записал в большом зале своего замка в деревне Грязь. Артист признавался, что всегда мечтал именно о таком доме и строил его не только для себя, но и для потомков. К слову, поселок, в котором живет артист с детьми и женой Аллой Пугачевой, вовсе не отвечает смыслу своего названия. Поселение очень чистое, с респектабельными коттеджами.

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