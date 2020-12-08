«Возраст – не показатель»: Логинов рассказал о своей четвертой жене, которая младше на 22 года

Актер Виктор Логинов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей четвертой жене Марии Гуськовой. Свадьбу они сыграли в этом году.

«Она младше меня на 22 года. Годы, как я считаю, никогда не были показателем. Бывает родишься с человеком в один день, а очень разный по возрасту. Возраст совсем не показатель. Мы жили в разных странах, но стали в итоге вместе. Маша младше моей дочки от первого брака. Она спокойно приняла мое прошлое. Как это бывает у всех обычных людей. Просто у меня на несколько разбитых коленок больше». Виктор Логинов

Как отметил актер, со своим отцом девушку он пока не знакомил. «Но в ближайшее время эта встреча состоится. Папе уже 80 лет. Я надеюсь, что это лучший и самый желанный мой раз», — сказал актер, говоря о молодой супруге.

Напомним, что Виктор Логинов получил огромную популярность после выхода на экраны сериала «Счастливы вместе». В нем он сыграл главного персонажа Гену Букина.

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