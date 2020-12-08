«Его интересуют деньги»: Толмацкий считает, что его внука Тони привлекает только наследство

Продюсер Александр Толмацкий заявил, что так и не нашел за последнее время точки соприкосновения со своим внуком Тони, отцом которого является популярный рэпер Децл, ушедший из жизни в прошлом году.

«Дело в том, что его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Со стороны ребенка должно быть внимание к родственникам, как минимум».

Александр Толмацкий

Как отметил Толмацкий, пока Тони не стал полноправным наследником недвижимости и накоплений своего отца, то общался с бабушкой и дедом. Но как только вопрос решился, они перестали существовать в его жизни. Как сказал Толмацкий, даже сейчас, когда Тони пишет бабушке, то в первую очередь поднимает тему денег, а не, к примеру, здоровья родственников, сообщает «СтарХит».

Ранее Александр Толмацкий отмечал, что на Тони дурно влияет его мать — Юлия Киселева. Именно эта женщина, как он считает, настроила подростка против родных. Дама, как он заверил, не работает и привыкла жить на подачки близких.

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