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Двое в черном: Петров оделся с Милославской в одном стиле для звездной тусовки

Артисты приняли участие в благотворительном вечере.

Двое в черном: Петров оделся с Милославской в одном стиле для звездной тусовки
Александр Петров и Стася Милославская. Фото: Владимир Веленгурин/ КП.

В Москве накануне прошел благотворительный вечер-аукцион Action, его традиционно организовывали Светлана Бондарчук и Евгения Попова. В роли ведущих выступили Вадим Верник, Ксения Собчак, Валдис Пельш, Алексей Агранович.

Актер Александр Петров впервые представил здесь свой режиссерский дебют — короткометражку «Ангел». И именно она стала самым дорогим лотом аукциона, выручка за ее продажу составила 10 миллионов рублей.

«Я им очень горжусь, вот так», — высказалась о своем возлюбленном актриса Стася Милославская.

Петров предстал на вечеринке с Милославской в одном стиле.
Петров предстал на вечеринке с Милославской в одном стиле. Фото: www.instagram.com/milostasii/

На звездной тусовке она предстала с артистом в одном стиле, отдав предпочтение черным маскулинным костюмам. Она облачилась в смокинг, он — в классический пиджак.

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