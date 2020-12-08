Двое в черном: Петров оделся с Милославской в одном стиле для звездной тусовки

В Москве накануне прошел благотворительный вечер-аукцион Action, его традиционно организовывали Светлана Бондарчук и Евгения Попова. В роли ведущих выступили Вадим Верник, Ксения Собчак, Валдис Пельш, Алексей Агранович.

Актер Александр Петров впервые представил здесь свой режиссерский дебют — короткометражку «Ангел». И именно она стала самым дорогим лотом аукциона, выручка за ее продажу составила 10 миллионов рублей.

«Я им очень горжусь, вот так», — высказалась о своем возлюбленном актриса Стася Милославская.

На звездной тусовке она предстала с артистом в одном стиле, отдав предпочтение черным маскулинным костюмам. Она облачилась в смокинг, он — в классический пиджак.

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