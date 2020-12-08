«Нам бы хотелось абстрагироваться»: Политов осудил Алибасова за постоянные скандалы

Певец Владимир Политов заявил, что относится к продюсеру коллектива Бари Алибасову с большим уважением, но скандалы, которые все время происходят вокруг его персоны, не идут на руку группе «На-На».

«Со здоровьем у него не все в порядке, и те выкрутасы, которые с ним случаются… Нам бы хотелось абстрагироваться. Это его жизнь, которая не соприкасается с творчеством группы «На-На», но проецируется на группу и не лучшим образом сказывается». Владимир Политов

Как отметил Политов, пиар вокруг Алибасова не идет на руку музыкантам из «На-На» и не способствует продвижению их концертов. При этом он считает, что пиарщики, которые крутятся вокруг Алибасова, безусловно, получают дивиденды от этих скандальных историй. По словам Политова, скандалы «нельзя подавать лошадиными дозами». Пока же получается, что сплетни вокруг Алибасова задевают чувства людей и в итоге вызывают отторжение к его персоне, сообщат «МК».

Напомним, что Бари Алибасов постоянно фигурирует в СМИ. Причем, как правило, в дурном тоне. Он то травится ядовитой жидкостью «Крот», то разводится с женой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, то заводит молодых пассий.

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