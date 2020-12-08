«Из него ничего не выйдет»: Политов вспомнил слова Садальского, который выживал его из «На-На»

Как отметил музыкант, пел он в те годы действительно «хреновенько».

Певец Владимир Политов вспомнил, как актер Станислав Садальский выживал его из группы «На-На». В девяностые годы «карманник Кирпич» из фильма «Место встречи изменить нельзя» был очень дружен с продюсером музыкального коллектива Бари Алибасовым.

«Мне дали песню «Если б не было ночей», и на концерте был Стас Садальский. После выступления он подошел к Бари со словами: «Зачем ты взял это говно? Из него ничего не выйдет!»

Владимир Политов

Как отметил Владимир Политов, пел он действительно в те годы хреновенько. Причем понял он это после записи нескольких композиций на студии. Как заметил музыкант, ему многому пришлось научиться в составе группы «На-На». По словам певца, Алибасов увидел в нем какой-то потенциал, стремление учиться, поэтому из команды не выгнал, сообщает «МК».

Ранее Владимир Политов рассказывал, что именно Алибасов свел певицу Аллу Пугачеву и музыканта Филиппа Киркорова. Вместе они, напомним, были на протяжении 11 лет.

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