«Два красивых полуголых человека»: Пухляш из Little Big сблизился с Юлией Михалковой

Дмитрий Красилов, известный под псевдонимом Пухляш, после выхода клипа Uno группы Little Big для «Евровидения» стал настоящей звездой. Он даже нанял секретаря и признался, что его узнают на улице.

В настоящий момент танцор участвует в творческом проекте вместе с Юлией Михалковой, Эвелиной Бледанс и Наталией Медведевой. Звезды не разглашают его названия, но делятся в социальных сетях кадрами со съемочной площадки, подписывая хештегом #снимаетсякино.

По обнародованным снимкам и видео заметно, что окружающие его дамы благоволят парню, ценя его простодушие и чувство юмора. Ну а сам артист, совсем недавно имевший статус провинциала из маленького алтайского городка, просто в восторге от такой компании! Он не преминул сообщить своим почитателям, что сблизился с бывшей участницей шоу «Уральские пельмени», поделившись интригующим кадром с ней.

«Что эти два красивых полуголых человека делают сегодня вечером?! Ваши предложения?! А мы с Юлей потом посмотрим и выберем лучшее! Ну, если, конечно, Юля не против!» — подписал он фото.

«Ну что делают два красивых человека сегодня вечером? Странный вопрос! Крадутся они к холодильнику, чтобы поесть», «Даже не знаю, может быть, роллы есть будут? Унаги маки с Димкиного пуза», «Елочку наряжать?», «Варят холодец?» — пошутили в ответ фолловеры.

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