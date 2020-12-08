«Алла с Челобановым уже тогда расходились»: Политов рассказал, кто свел Пугачеву и Киркорова

По словам музыканта, в 1993 году Примадонна неожиданно пожаловала на его день рождения.

Участник группы «На-На» Владимир Политов заявил, что продюсер его музыкального коллектива Бари Алибасов много лет назад выступил в роли свахи и, можно сказать, поженил певицу Аллу Пугачеву и музыканта Филиппа Киркорова.

Как отметил Политов, в 1993 году он отмечал свой день рождения в ресторане «Каретный ряд». На торжество приехали многие звезды. В том числе Пугачева со своим тогдашним мужчиной — продюсером Сергеем Челобановым. Отдельно перед публикой появился Филипп Киркоров.

«У Бари был план! Все сидели за столом, шутили, болтали. Бари в обычном своем ключе хохмил и вдруг говорит Алле: «Давайте вас с Филей поженим». Все смеялись. Алла с Челобановым ведь тогда уже как бы расходились потихоньку. И все, кто был посвящен, это знали». Владимир Политов

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были вместе с 1994 по 2005 год. Позже исполнительница вышла замуж за юмориста Максима Галкина, а вот поп-король так до сих пор и одинок, сообщает «МК».

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