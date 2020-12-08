Шапки, под которыми не портится прическа зимой, назвали на «Модном приговоре»

Эксперт по волосам, парикмахер и колорист Евгений Седой рассказал на «Модном приговоре» (Первый канал), как не испортить укладку под головным убором. Для этого стоит предпочесть пальто или шубу с большим капюшоном или подобрать нужную шапку.

Специалист рекомендовал женщинам обратить внимание на шапки немного большего размера, чем это требуется. Под свободным головным убором прическа не примнется, да и оверсайз сегодня в тренде.

Евгений также заметил, что ни в коем случае нельзя мыть голову сразу перед выходом из дома. Делать это стоит не ранее чем за 30 минут. Этого времени достаточно, чтобы волосы стали более устойчивы к механическим воздействиям, включая давление головного убора.

Чтобы избежать электризации волос, которая свойственна зимнему периоду, Седой рекомендовал брызгать перед выходом шапку антистатиком изнутри. Накрученные заранее кудри лучше сразу не расчесывать, а сделать это стоит уже на месте, сняв головной убор.

К слову, шапка может не только испортить укладку, но и создать ее. Для этого эксперт посоветовал скрутить два жгута, свернув их в улитку, и, зафиксировав заколкой, надеть головной убор. Когда вы снимите все с головы, вы будете удивлены красивым волнам. Для большей стойкости их можно побрызгать лаком.

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