Гулять так гулять: ресторан Моргенштерна могут закрыть после вечеринки Милохина

Накануне известный блогер и миллионер Даня Милохин пышно отметил именины в ресторане Алишера Моргенштерна. На свое 19-летие юноша пригласил Николая Баскова и почтил классиков отечественной эстрады танцем под бессменный хит Ирины Аллегровой «День рождения».

Вечеринка прошла при закрытых дверях, однако видео с праздника можно было увидеть в социальных сетях. Молодой артист не поскупился на развлечения и угощения для гостей. Однако, судя по всему, кадры привлекли внимание не только почитателей творчества Милохина, но и организации, обеспокоенных здоровьем граждан.

«В ресторане певца «KAIF provenance» были зафиксированы нарушения мер профилактики COVID-19. Заведению грозит штраф до 1 млн рублей или закрытие на срок до 90 суток, — рассказал «Комсомольской правде» главный инспектор «Объединения административно-технических инспекций города Москвы» Сергей Михайлов.

Речь идет о соблюдении масочно-перчаточного режима. Информацию о том, что гости забыли про меры предосторожности ОАТИ передала в Роспотребнадзор, который разберется, как поступить с беспечным заведением. Таким образом, ресторан, в который вложено около 70 миллионов, может оказаться в простое вплоть до 7 марта 2021 года.

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