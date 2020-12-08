По-зимнему: Высоцкая утеплилась плюшевой манишкой со скандинавским принтом

Зима со первыми снегопадами и морозцем обязывает пополнять гардероб теплыми вещами. И многие звездные модницы уже успели выгулять не одну трендовую шубку или пальто. Утеплиться с головой поспешили даже те, кто передвигается на машине. Телеведущая Лера Кудрявцева, например, похвасталась стильной шапкой-косынкой, которая ей очень оказалась к лицу.

А другая знаменитая теледива Юлия Высоцкая утепляется, начиная с шеи. Актриса и жена Андрея Кончаловского продемонстрировала незаменимую в стужу вещицу – теплую манишку.

Аксессуар у Высоцкой оказался исполнен по последнему писку моды. Он выполнен из «чебурашки», или плюшевого эко-меха, а лицевая сторона обвязана в скандинавском стиле.

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